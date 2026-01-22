En-Nesyri si allontana dal Napoli | blitz della Juve in Turchia per l' attaccante marocchino

Youssef En-Nesyri si allontana dall'interesse del Napoli. Il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, è recentemente volato a Istanbul con l'obiettivo di negoziare un trasferimento con il Fenerbahçe. La trattativa sembra indirizzarsi verso una soluzione diversa rispetto a quella inizialmente ipotizzata, segnando un possibile cambio di scenario per il futuro dell’attaccante marocchino.

Youssef En-Nesyri si allontana dal Napoli. Il ds della Juventus Marco Ottolini è volato a Istanbul nelle scorse ore per provare a chiudere l'operazione con il Fenerbahce. L'attaccante marocchino non giocherà la partita di Europa League contro l'Aston Villa e non sarà nemmeno a disposizione in.🔗 Leggi su Napolitoday.it

En-Nesyri Juve, la strada per il marocchino si complica? Questa squadra si è inserita nella corsa all’attaccante. I dettagliL’interesse per Youssef En-Nesyri continua a crescere, con diverse squadre che valutano un suo possibile trasferimento.

En-Nesyri Juve, non solo i bianconeri sul marocchino: un altro club sta facendo sul serio. Ora si attende la decisione dell’attaccante. Le ultimeL'interesse per En-Nesyri da parte della Juventus continua a essere un tema di discussione, ma non è l’unico club a seguire attentamente il marocchino.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus; Juve-Napoli, sprint per En-Nesyri e Maldini: l'Inter beffata da Mlacic prende Jakirovic, Roma guaio Hermoso; Napoli su En-Nesyri, trattativa pronta ad entrare nel vivo! È sfida ad un altro top club italiano; Inter e Napoli, serata no in Champions - La rassegna stampa del 21 gennaio 2026.

Si allontana En-Nesyri! Ds Juventus vola in Turchia per chiudere col FenerbahceLa Juventus accelera per Youssef En-Nesyri. Secondo quanto riferito dal collega turco Yagiz Sabuncuoglu, il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini è arrivato in mattinata a Istanbul ... tuttonapoli.net

En-Nesyri, la Juventus fa più sul serio del Napoli: aumentata l'offerta, le cifreLa Juve vira decisa su Youssef En-Nesyri: come già raccontato, il nuovo direttore sportivo bianconero Marco Ottolini è arrivato in mattinata a Istanbul per chiudere la trattativa ... tuttonapoli.net

Ultim'ora: En-Nesyri si allontana dal Napoli, è sfida tra Juve e Siviglia per prenderlo - facebook.com facebook

Si avvicina #EnNesyri, si allontana #Mateta. Ne parliamo stasera in live nel 2NIGHT, ore 22:45 su Twitch e YouTube! #juventus #calciomercato x.com