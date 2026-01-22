En-Nesyri Juventus i bianconeri lavorano su queste cifre | ecco quanto dovrebbe sborsare la società tra prestito e ingaggio

La Juventus sta valutando l'acquisizione di En-Nesyri, considerando i costi totali tra prestito e ingaggio. La società torinese sta analizzando le cifre necessarie per formalizzare l'operazione, con l'obiettivo di integrare l'attaccante nel proprio reparto offensivo. Di seguito, vengono illustrate le cifre stimative coinvolte nell'eventuale accordo tra le parti.

En-Nesyri Juventus, i bianconeri lavorano su queste cifre tra il prestito e l’ingaggio: ecco quanto dovrebbe sborsare la società torinese. La Juventus è ormai a un passo dal definire l’acquisto della punta tanto attesa per rinforzare il reparto avanzato. Stando alle indiscrezioni lanciate da Alfredo Pedullà su X, la dirigenza e l’entourage stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’operazione. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Per Youssef En-Nesyri si lavora su queste cifre: l’impatto immediato sarà di 6 milioni, composti da 4 milioni di ingaggio e 2 di prestito oneroso. Per quanto riguarda il futuro, l’accordo prevede 18 milioni per il diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, virata su En-Nesyri: prestito e libertà di scelta a giugnoLa Juventus ha deciso di puntare su Youssef En-Nesyri per il reparto offensivo.

Juventus, En-Nesyri: il Fenerbahce e l'ostacolo ingaggioMatteo Moretto analizza la situazione di Youssef En-Nesyri, focalizzandosi sulla trattativa tra la Juventus e il Fenerbahçe.

