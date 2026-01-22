Youssef En-Nesyri è vicino a un accordo con la Juventus, secondo quanto riportato da FootMercato. Il calciatore marocchino, attualmente al Fenerbahçe, guadagna circa 8 milioni di euro netti e questa cifra rappresenta un ostacolo per un possibile trasferimento al Napoli, che aveva mostrato interesse per il suo profilo. La trattativa sembra indirizzarsi verso una soluzione con la squadra torinese.

Youssef En-Nesyri è un altro nome che è ricolato per il mercato del Napoli. Avevamo scritto che il calciatore marocchino guadagnava 8 milioni netti al Fenerbahce, motivo per cui non sarebbe ami potuto approdare in azzurro. Il Fenerbahçe, per ragioni principalmente economiche, ha deciso di metterlo sul mercato: il club sta ascoltando e proponendo il giocatore a diverse società in Europa, non solo a Juventus e Napoli. Foot Mercato conferma che avrebbe trovato un accordo con la Juve. “Appena tornato dalla CAN con il Marocco Youssef En-Nesyri potrebbe già lasciare Istanbul. Secondo le nostre informazioni, il nazionale marocchino (92 presenze, 24 gol) ha un accordo con la Juventus, alla ricerca di un numero 9 mentre Loïs Openda e Jonathan David faticano a convincere da settembre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - En-Nesyri, accordo vicinissimo con la Juventus (FootMercato)

En-Nesyri Juventus, l’indiscrezione dalla Turchia. Mossa concreta dei bianconeri: c’è l’offerta ufficiale. L’accordo proposto al FenerbahceSu JuventusNews24 si torna a parlare di En-Nesyri, con un’indiscrezione proveniente dalla Turchia che riguarda un’eventuale trattativa tra i bianconeri e il Fenerbahçe.

Juventus: idea En-NesyriLa Juventus valuta l’acquisto di En-Nesyri, un attaccante che risponde alle esigenze del club.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Napoli su Youssef En-Nesyri! Sky Sport conferma: il Fenerbahce ha aperto al prestito; Calciomercato altre squadre LIVE - Juve-En-Nesyri, il Napoli saluta Lang e Lucca?; Ha rifiutato di trasferirsi lì. Dalla Turchia - En Nesyri esclude un club dalle sue scelte; Romano: Per Lucca si aspetta la risposta del Nottingham Forest, Marcos Leonardo è un nome molto gradito a Manna.

Juve, svolta sul mercato: En-Nesyri supera Mateta. Accordo vicinoLa Juventus accelera per En-Nesyri del Fenerbahçe. Stallo sui prezzi per Mateta del Crystal Palace. Tutti i dettagli della trattativa. europacalcio.it

Juventus, En-Nesyri si avvicina: sorpassato anche il NapoliSembrava diretto al Napoli, invece ora è la Juventus in pole position. Secondo quanto riportato da Sky Sport , En-Nesyri è vicinissimo ai bianconeri che ora lavorano alla quadratura del cerchio con il ... fantacalcio.it

DALLA FRANCIA - Napoli, accordo raggiunto tra En-Nesyri e la Juventus, il punto sulla trattativa ift.tt/RpGXOhz x.com

#EL #NESYRI In Turchia sono certo che le due Società hanno trovato un accordo per un prestito con obbligo di riscatto a 30 Milioni. - facebook.com facebook