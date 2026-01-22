Empoli si prepara al derby di domani sera alle 21 senza grandi variazioni nell’undici iniziale. Mister Dionisi potrebbe valutare un cambio a centrocampo, ma al momento non sono previste modifiche significative. La squadra si presenta con stabilità, concentrata sull’importante appuntamento casalingo. I tifosi attendono una prestazione solida, in un incontro che si preannuncia equilibrato e senza sorprese nelle scelte di formazione.

di Simone Cioni Nessuna novità per quanto riguarda gli uomini a disposizione di mister Dionisi per il derby di domani sera alle 21.30 a Carrara rispetto alla gara di sabato scorso contro il Sudtirol. Oltre a Pellegri, che purtroppo ha nuovamente chiuso anticipatamente la sua stagione, non ha infatti recuperato nessuno dei tre assenti della giornata precedente: Indragoli, Saporiti e Konatè. Tuttavia, rispetto all’undici che ha iniziato la partita contro la squadra di Castori ci potrebbero essere delle novità. Una quasi scontata a centrocampo, dove difficilmente Haas potrà affrontare un’altra partita da titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli, derby con poche novità. Possibile cambio a centrocampo

Inter Bologna probabile formazione dei nerazzurri: possibile cambio a centrocampoL'Inter si prepara ad affrontare il Bologna questa sera a San Siro, con una possibile modifica in mediana.

Calciomercato Cagliari, possibile colpo a centrocampo per i sardi: nel mirino un giocatore dell’Atalanta. I dettagli della possibile trattativaIl calciomercato del Cagliari si anima con un possibile colpo a centrocampo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Empoli-Carrarese, derby con incroci particolari. Sulla panchina rivale un grande ex azzurro; Destini opposti verso il derby: la Carrarese espugna il Partenio, Empoli ko in casa col SudTirol; Tempo di derby con Reggiana-Cesena, Mignani: Non riesco a capire i divieti verso i nostri tifosi; Cesena, un derby per ripartire. Ecco i punti deboli della Reggiana.

Empoli-Carrarese, derby con incroci particolari. Sulla panchina rivale un grande ex azzurroRiccardo Saponara è entrato a far parte dello staff tecnico di mister Calabro dopo aver deciso di chiudere la propria carriera da giocatore ... msn.com

Cesena ko nel derby dei gemelli Shpendi: all'Empoli basta Ilie per sbancare il ManuzziIl derby della famiglia Shpendi finisce a reti bianche, ma a far festa al triplice fischio è Stiven grazie alla rete del compagno al 2' del secondo tempo ... sport.quotidiano.net

Parla Max Benfari, grande doppio ex di Carrarese Calcio 1908 e Empoli FC. Sua la storica tripletta alla Juventus il 15 marzo 1996, sua anche la doppietta che 30 anni fa ha deciso l'ultimo derby al Dei Marmi fra azzurri apuani e Empoli. https://www.brandcarrar - facebook.com facebook