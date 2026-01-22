Emery e Tielemans litigano in campo | volano parole grosse poi la spinta dell’allenatore

Durante una sostituzione, Emery e Tielemans sono venuti alle mani, scambiandosi parole dure. La discussione si è intensificata, culminando con l’allenatore dell’Aston Villa che ha spinto il calciatore belga. Un episodio che ha attirato l’attenzione, evidenziando tensioni interne alla squadra e un momento di forte nervosismo sul campo.

Nel momento della sostituzione, Tielemans e Emery hanno litigato. Battibecco vero tra i due, con l'allenatore dell'Aston Villa che stizzito ha spinto il calciatore belga.

