Elon Musk e Ryanair rappresentano due realtà molto diverse nel panorama economico e industriale. Recentemente, si sono trovati al centro di un confronto che ha attirato l’attenzione di media e analisti. Questa situazione mette in evidenza le sfide e le dinamiche tra innovazione tecnologica, strategie aziendali e influenze politiche, offrendo uno spunto di riflessione sulla complessità delle relazioni tra imprese e istituzioni.

Pochi leader aziendali hanno il coraggio di scontrarsi apertamente con la Casa Bianca o con il suo ex consigliere Elon Musk. Il numero uno di Ryanair Michael O’Leary, a quanto pare, è tra questi. Dopo aver definito Donald Trump un «bugiardo» e aver deriso la politica estera e i dazi economici del presidente in un’intervista a Politico, la scorsa settimana, l’amministratore delegato si è lasciato andare a uno scambio di insulti pubblico e decisamente acceso con l’uomo più ricco del mondo. I problemi sono iniziati quando O’Leary ha escluso l’installazione di Starlink di SpaceX sulla flotta di Boeing della sua compagnia low cost per fornire il Wi-Fi ai passeggeri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Elon Musk VS Ryanair: cosa sta succedendo

X down oggi, problemi con il social di Elon Musk: perché non funziona e cosa sta succedendoOggi, 16 gennaio, X, il social di Elon Musk, ha riscontrato problemi di funzionamento.

“Nostre foto senza vestiti in rete, può succedere a tutti”. Bufera su Elon Musk, cosa sta succedendoRecentemente, si è sollevato un dibattito attorno a Elon Musk e alle sue attività online, in particolare riguardo alla diffusione di foto senza vestiti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

22 Gen: La tecnologia e la guerra dei dazi

Argomenti discussi: Starlink viene opzionata da Ryanair per il Wi-Fi a bordo. E Musk lancia il sondaggio: La compro?; Elon Musk contro Ryanair: la compagnia vorrebbe il wifi gratis a bordo e il magnate minaccia di acquistarla; Lo scontro Musk-O'Leary. L'ad di Ryanair: X è una fogna. La replica: È un imbecille, licenziatelo; Musk contro O'Leary: volano insulti sul wi-fi a bordo degli aerei Ryanair.

Musk vuole Ryanair, O’Leary replica con biglietti scontati per idiotiDopo il rifiuto di installare Starlink sugli aerei Ryanair parte il botta e risposta tra Musk e O’Leary. Il culmine: biglietti per idioti ... quifinanza.it

Grande idiota e biglietti super scontati: così O'Leary ha sfruttato la lite con Elon Musk per lo spot da recordDoveva essere l’ennesima provocazione social di Elon Musk , si è trasformata invece in un affare d’oro per Ryanair . Il botta e risposta al ... notizie.tiscali.it

«Non è basato su Elon Musk. Forse gli si avvicina per il patrimonio, ma non c'entra nulla con lui. » Ashton Kutcher è stato chiaro durante la chiacchierata con The Hollywood Reporter, parlando di Byron Forst, il personaggio che interpreta nella serie FX di Rya - facebook.com facebook

Ryanair fa campagna pubblicitaria su Elon Musk e i «posti idiota» x.com