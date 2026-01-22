Prime Video riporta in scena Elle Woods, protagonista de La rivincita delle bionde, a venticinque anni dal suo debutto. La serie ripercorre le origini della celebre avvocatessa, ambientata ora nel contesto di un liceo. Un ritorno alle radici del personaggio, pensato per offrire una nuova prospettiva sulla storia che ha affascinato generazioni.

Venticinque anni dopo il suo ingresso trionfale nell’immaginario collettivo, Elle Woods torna dove tutto è cominciato. Non nei corridoi patinati di Harvard, ma tra armadietti, diari segreti e prime battaglie identitarie del liceo. Elle, l’attesissima serie prequel de La rivincita delle bionde, debutterà il 1° luglio in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori, con una certezza già acquisita: la seconda stagione è stata confermata prima ancora dell’uscita della prima. Una storia di formazione che guarda al presente. Prodotta da Hello Sunshine e Amazon MGM Studios, la serie sceglie di raccontare Elle Woods nel momento più fragile e decisivo della sua formazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Elle Woods torna al liceo: Prime Video riaccende il mito di La rivincita delle bionde

