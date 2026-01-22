Eliot Spizzirri | Sarà divertente affrontare Sinner è uno dei migliori al mondo

Eliot Spizzirri, attualmente al numero 85 del ranking ATP, si prepara ad affrontare Jannik Sinner nel terzo turno degli Australian Open 2026. L’americano, giovane e promettente, ha ottenuto una vittoria importante e si presenta con fiducia. La sfida tra i due rappresenta un’occasione interessante per entrambe le parti, offrendo uno sguardo sul futuro del tennis internazionale.

Sarà Eliot Spizzirri l’avversario di Jannik Sinner nel terzo turno degli Australian Open 2026. L’americano, numero 85 della classifica ATP, ha appena raggiunto. grazie alla vittoria sul cinese Wu, il migliore risultato negli Slam ed ora affronterà la proibitiva sfida contro il numero uno italiano. I due coetanei (entrambi 2001) non si sono mai affrontati in match ufficiali, neanche nelle categorie giovanili. Lo statunitense, con chiari origini italiane come si evince dal cognome calabrese, si è soffermato in conferenza stampa sul successo al secondo turno: “ Sì, è stata una battaglia. Sapevo che sarebbe stata una battaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Chi è Eliot Spizzirri, l’italo-americano che sfiderà Jannik Sinner al 3° turno degli Australian OpenEliot Spizzirri, tennista italo-americano, si prepara ad affrontare Jannik Sinner al terzo turno degli Australian Open 2026.

