Eco-ansia e sostenibilità | dalla piattaforma europea arrivano i nuovi corsi gratuiti e i kit didattici per supportare docenti e studenti

La European School Education Platform propone risorse gratuite in inglese per affrontare temi di sostenibilità e eco-ansia. I nuovi corsi e kit didattici sono pensati per supportare docenti e studenti nel percorso di sensibilizzazione e gestione ambientale. Strumenti pratici e webinar offrono un’opportunità di approfondimento e formazione, contribuendo a promuovere una maggiore consapevolezza nelle scuole europee.

La European School Education Platform offre nuove risorse in inglese per la sostenibilità, dai kit didattici pratici ai webinar sulla gestione dell'eco-ansia. Esperti e progetti internazionali supportano i docenti nel trasformare gli spazi scolastici e nell'adottare un approccio educativo globale. L'educazione ambientale si evolve. Le nuove prospettive didattiche superano la sola tutela della natura per includere le dimensioni sociali, economiche e il benessere degli studenti. A raccogliere queste esperienze è la European School Education Platform, che mette a disposizione una serie di analisi e strumenti operativi.

