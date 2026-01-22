ecco le nomination degli oscar 2026 i peccatori batte ogni record

Sono state annunciate le nominate degli Oscar 2026, con il film

Rivelate le nomination degli Oscar 2026. A battere ogni record nella storia del cinema è il film I Peccatori, che porta a casa 16 candidature. L'agente segretoUna battaglia dopo l'altraBugoniaF1 – Il filmFrankensteinHamnet – Nel nome del figlioMarty SupremeI peccatoriSentimental ValueTrain Dreams

Oscar 2026: ecco tutte le nomination. I peccatori è da recordSono state annunciate le nomination per gli Oscar 2026, giunti alla 98ª edizione.

Oscar 2026, le nomination per ogni categoria. Il record dei Peccatori con sedici candidature. Non era mai successoEcco le nomination degli Oscar 2026, con alcune novità e record.

