Eccellenza Il Perignano prende il volo Prova di maturità a Fucecchio

Il Perignano si distingue nel test di maturità a Fucecchio, ottenendo una vittoria per 2-0 contro il Fratres. La partita ha mostrato solidità e determinazione della squadra ospite, con gol decisivi e una prestazione complessiva convincente. Un risultato importante che testimonia il percorso di crescita e le ambizioni del Perignano nel campionato.

FUCECCHIO 0 FRATRES PERIGNANO 2 FUCECCHIO: Del Bino, Compagnucci, Immazzo (1' st Cioni), Lecceti, Arapi, Goretti, Pieri (16' st Badalassi), Guerrucci (1' st Lamberta), Fiorini (23' st Cristodaro), Geniotal, Princiotta (16' st Agostini). All.Menichetti. FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Kapidani (17' pt Regoli), Vittorini, Meucci, Passerotti, Mearini (35' st Pagni), Sottile, Giordani (29' st Garunja). All. Fanani. Arbitro: Calvani di Prato. Marcatori: al 10'pt Mearini e 35'pt Giordani. Ottima vittoria dei rossoblù perignanesi che espugnano il difficile campo del Fucecchio con un risultato rotondo che porta la firma degli attaccanti Mearini e Giordani.

