E se 3I ATLAS fosse una cometa trasformata in veicolo spaziale? | La nuova ipotesi di Avi Loeb

Nel suo ultimo articolo su Medium, il professor Avi Loeb propone un’ipotesi innovativa sulla natura di 3IATLAS, suggerendo che possa essere una cometa trasformata in veicolo spaziale. Questa teoria apre nuove prospettive sulla comprensione di oggetti interstellari e stimola il dibattito scientifico sul loro origine e composizione.

Nel suo ultimo articolo pubblicato su Medium, il professor Avi Loeb ha avanzato una nuova, affascinante ipotesi sulla possibile natura di 3IATLAS. L'oggetto interstellare, secondo l'astrofisico, potrebbe infatti essere una cometa naturale trasformata in veicolo spaziale da una civiltà aliena. I vantaggi rispetto a un'astronave vera e propria sarebbero molteplici.🔗 Leggi su Fanpage.it

