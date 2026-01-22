Nella puntata di Affari Tuoi del 21 gennaio, Herbert Ballerina non è stato presente, suscitando discussioni e interrogativi tra gli spettatori. La sua assenza, che ha attirato l’attenzione, diventa oggetto di attenzione anche in altri programmi come Chi l’ha Visto, dove Stefano De Martino ha affrontato la questione. Questa situazione evidenzia come le assenze di figure pubbliche possano diventare temi di interesse e riflessione nel panorama televisivo.

L’assenza di Herbert Ballerina continua a far discutere e diventa essa stessa materia di spettacolo. Anche nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 21 gennaio, il comico non è apparso accanto a Stefano De Martino, alimentando curiosità e domande tra il pubblico. Una mancanza che il conduttore ha scelto di trasformare in un momento televisivo ironico, giocando sul confine tra intrattenimento e satira e coinvolgendo simbolicamente uno dei programmi più riconoscibili della Rai. Leggi anche: “Era al funerale ma.”. Lutto De Martino, cosa ha fatto Emma La gag della “scomparsa” ad Affari tuoi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È scomparso”. Affari Tuoi, Stefano De Martino “chiama” Chi l’ha Visto

Herbert Ballerina “scomparso” da Affari tuoi, rimandate le date del tour: De Martino si rivolge a Chi l’ha vistoHerbert Ballerina, noto comico italiano, è attualmente assente da Affari tuoi, portando alla sospensione delle date del suo tour.

Affari Tuoi, "chi è l'accompagnatrice di Ivan": anche Stefano De Martino sconvoltoDurante la puntata di Affari Tuoi del 10 gennaio su Rai 1, è emersa una vicenda inaspettata riguardante il concorrente e la sua accompagnatrice.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Stefano De Martino e il caso di Affari tuoi che la Rai ha mandato in onda nonostante il lutto; De Martino si commuove per Angelica ad Affari Tuoi: Oggi avrebbe dovuto giocare con il nonno scomparso; Affari Tuoi di Stefano De Martino in onda nonostante la morte di papà Enrico, Rai non cancella la puntata; Affari Tuoi in onda stasera nel giorno del lutto per Stefano De Martino – ecco perché.

Herbert Ballerina scomparso da Affari tuoi, rimandate le date del tour: De Martino si rivolge a Chi l’ha vistoAd Affari tuoi, Stefano De Martino è in pena per Herbert Ballerina: Torna, ti stiamo cercando. Il conduttore ha trasmesso la scheda del comico (ovviamente ironica) come fosse una persona scomparsa. fanpage.it

Affari Tuoi di Stefano De Martino in onda nonostante la morte di papà Enrico, Rai non cancella la puntataAffari Tuoi va in onda nonostante il lutto di Stefano De Martino: episodio registrato in anticipo e annuncio per rispetto del pubblico ... virgilio.it

La puntata di ieri di «Affari tuoi», registrata da tempo, è andata in onda mentre Stefano De Martino piangeva il padre Enrico, scomparso a 61 anni - facebook.com facebook