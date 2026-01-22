È morto sotto gli occhi della fidanzata Riccardo tragedia in settimana bianca

Durante una settimana bianca ai piedi del Monte Bianco, Riccardo ha perso la vita in un incidente che si è verificato sotto gli occhi della fidanzata. La tragedia ha colpito un momento di relax e svago, trasformandosi in una dolorosa perdita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre amici e familiari si stringono intorno alla famiglia di Riccardo in questo momento di lutto.

Dovevano essere giorni leggeri, fatti di neve compatta e discese condivise, tra le piste ai piedi del Monte Bianco. Una vacanza d'inverno come tante, iniziata senza presagi, che nel giro di pochi istanti si è trasformata in un dramma irreversibile. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 gennaio, sulle montagne di Courmayeur, una giornata di sci si è chiusa nel modo più tragico possibile, sotto gli occhi attoniti di chi era lì per godersi qualche giorno di riposo. Riccardo Mirarchi aveva appena vent'anni ed era nato nel 2005. Studiava Filosofia ed Economia alla Luiss, un percorso universitario che raccontava curiosità, impegno e uno sguardo già proiettato al futuro.

