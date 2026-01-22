È morto in ospedale a Bergamo l'operaio travolto da un camion e sommerso dal carico di mais nel Cremonese

È deceduto in ospedale a Bergamo l’operaio di 30 anni travolto da un camion e sommerso dal mais a Dovera, Cremona. L’incidente è avvenuto ieri, e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nonostante l’intervento tempestivo e il trasferimento in elisoccorso, il lavoratore è morto poche ore dopo. Si attendono aggiornamenti sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

È deceduto in ospedale poche ore dopo essere giunto in condizioni disperate in elisoccorso l'operaio di 30 anni che ieri è stato travolto dalla ribalta di un camion e sommerso dal carico di mais a Dovera (Cremona).

