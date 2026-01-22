È venuto a mancare Adriano Bottazzi, figura nota nel panorama gastronomico locale. Gestore di ristoranti apprezzati, ha contribuito a mantenere viva la tradizione culinaria della provincia di Reggio Emilia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, che ricorderà il suo impegno e la passione trasmessa attraverso la cucina.

Addio al ristoratore Adriano Bottazzi, a lungo gestore di locali diventati punto di riferimento per il gusto e per la tradizione della cucina reggiana. Aveva 87 anni. Oggi i funerali, affidati all’agenzia Reverberi, partendo alle 14,30 dall’obitorio del cimitero Nuovo di Coviolo per la chiesa interna dello stesso cimitero, per la messa. Il feretro sarà poi trasferito per la cremazione. Lascia la moglie Deanna (a lungo al suo fianco nell’attività di ristorazione), le figlie Marina e Patrizia, altri parenti. Adriano Bottazzi aveva lavorato in gioventù come infermiere, in forza al San Lazzaro a Reggio, occupandosi anche dell’attività sindacale nel settore della Sanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È morto il ristoratore Adriano Bottazzi. Punto di riferimento per la tradizione

Leggi anche: Giornalisti: è morto Domenico Mugnaini, direttore di “Toscana Oggi”, punto di riferimento per la stampa cattolica. Il cordoglio dell’Ast

Leggi anche: Carlo Marinoni, la tragedia del padre e manager morto in moto sulla Paullese: “Era un punto di riferimento per tutti”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: È morto il ristoratore Adriano Bottazzi. Punto di riferimento per la tradizione; Addio a Mauro Mancini, anima della trattoria da Galià: Ostra piange il suo ristoratore; Ristoratore trovato morto in casa insieme al figlio di 17 anni; È morto Evandro De Marco, pioniere della ristorazione tra Roma e Rieti.

Grave lutto per Stefano De Martino: è morto il papà EnricoEnrico De Martino aveva 61 anni ed era malato da tempo: negli ultimi mesi, le sue condizioni di salute erano peggiorate ... vanityfair.it

È morto il papà di Stefano De Martino, Enrico: La danza nella mia vita è diventata un hobby, ma ho fatto di tutto perché mio figlio potesse vivere quella passioneAddio a Enrico De Martino, ex ballerino professionista e padre del conduttore di Affari Tuoi. Aveva 61 anni e un rapporto profondo con il figlio. ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Mele, ristoratore dell’Angolo di Napoli e Ciccio Pizza, è morto in un incidente in moto a Milano. Gravissima la fidanzata. Aveva rilevato il locale gemello della Gintoneria - facebook.com facebook