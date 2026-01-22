E’ morto Cesare Molinari Lo storico del teatro insegnò anche a Urbino

È venuto a mancare Cesare Molinari, storico del teatro e docente all’Università di Urbino e Firenze. Con i suoi studi ha contribuito a definire il teatro come disciplina scientifica e filologica, influenzando l’approccio accademico e culturale nel settore. La sua figura rappresenta un punto di riferimento importante per il mondo accademico e gli studi teatrali, lasciando un’eredità duratura nel campo.

E’ stato un pilastro dei moderni studi sul teatro Cesare Molinari, scomparso all’età di 90 anni. Professore emerito dell’ Università di Firenze, non è stato solo un accademico, ma uno dei principali artefici di una rivoluzione metodologica che ha trasformato lo studio dello spettacolo in una disciplina scientifica, filologica e, soprattutto, visiva. Nato a Venezia nel 1935 e formatosi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Molinari ha attraversato i maggiori atenei italiani — da Pisa a Parma, fino a Urbino — approdando nel 1977 a Firenze. Qui ha diretto il Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo, rendendo la città un centro nevralgico per la ricerca internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

