È morta Shira Violi manager e madre di 44 anni Infaticabile volontaria e presenza luminosa

Reggio Emilia, 22 gennaio 2026 – Si segnala la scomparsa di Shira Violi, manager e madre di 44 anni. Persona dedita al volontariato e molto stimata nella comunità, la sua perdita rappresenta un momento di riflessione e dolore per familiari e amici. La morte prematura di Shira Violi, avvenuta ieri, lascia un vuoto che si avverte profondamente a livello locale.

Reggio Emilia, 22 gennaio 2026 – Lutto per la scomparsa prematura di Shira Violi, giovane mamma spentasi ieri a soli 44 anni, compiuti sabato.   Tutti la ricordano come una presenza "luminosa", capace di irradiare positività e di coniugare una profonda sensibilità um   ana a una spiccata creatività, doti che l'avevano resa una figura stimata e benvoluta in ogni ambito. Il suo impegno non si esauriva nella sfera lavorativa; Shira era stata per anni molto attiva nell'associazionismo giovanile e politico del centrosinistra locale. Molti la ricordano come uno dei volti infaticabili allo stand del Circolo Arci Tunnel di FestaReggio, dove la sua energia e il suo spirito di collaborazione lasciavano il segno.

