Reggio Emilia, 22 gennaio 2026 – Si segnala la scomparsa di Shira Violi, manager e madre di 44 anni. Persona dedita al volontariato e molto stimata nella comunità, la sua perdita rappresenta un momento di riflessione e dolore per familiari e amici. La morte prematura di Shira Violi, avvenuta ieri, lascia un vuoto che si avverte profondamente a livello locale.

Reggio Emilia, 22 gennaio 2026 – Lutto per la scomparsa prematura di Shira Violi, giovane mamma spentasi ieri a soli 44 anni, compiuti sabato. Tutti la ricordano come una presenza "luminosa", capace di irradiare positività e di coniugare una profonda sensibilità um ana a una spiccata creatività, doti che l’avevano resa una figura stimata e benvoluta in ogni ambito. Il suo impegno non si esauriva nella sfera lavorativa; Shira era stata per anni molto attiva nell’associazionismo giovanile e politico del centrosinistra locale. Molti la ricordano come uno dei volti infaticabili allo stand del Circolo Arci Tunnel di FestaReggio, dove la sua energia e il suo spirito di collaborazione lasciavano il segno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È morta Shira Violi, manager e madre di 44 anni. Infaticabile volontaria e "presenza luminosa"

Leggi anche: L’addio a Chiara Andrini, morta a 39 anni: mamma e volontaria infaticabile

Leggi anche: Incidente a Vitulazio, finisce in auto contro un albero: Giuseppina Luongo morta a 44 anni

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: SHIRA VIOLI - Croce Verde RE.

È morta Rosy Viola, voce neomelodica storica di NapoliLa musica napoletana è in lutto per la morte di Rosy Viola, storica cantante neomelodica, morta a 59 anni. Da quanto si apprende, l'artista partenopea è deceduta nella mattinata di oggi, giovedì 18 ... fanpage.it

È morta Rosy Viola, una delle più amate cantanti neomelodiche: Le cause collegate a gravi problemi di salute che avevano portato al ricoveroRosy Viola, vero nome Anna Esposito, è morta a 59 anni, giovedì 18 dicembre, all’ospedale Monaldi di Napoli. Era una delle voci neomelodiche storiche della tradizione partenopea. Le cause del decesso ... ilfattoquotidiano.it

La rivolta dei cittadini contro la teocrazia degli ayatollah sta incendiando le piazze di Teheran, Isfahan, Shiraz, Tabriz e di moltissime cittadine iraniane. Economia in ginocchio, inflazione galoppante, disoccupazione e assenza di diritti sono alcuni dei punti che facebook