È morta Gina la gatta mascotte del Vittoriale degli italiani Il ricordo della Fondazione su Instagram | Rimarrai per sempre nel nostro cuore

Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera ha annunciato la scomparsa di Gina, la gatta mascotte che spesso accompagnava i visitatori. La Fondazione ha condiviso su Instagram il ricordo di Gina, sottolineando il suo ruolo importante nel vivere quotidiano del sito. Un saluto affettuoso a una presenza amata e riconoscibile, che resterà nel cuore di chi ha avuto il piacere di incontrarla.

Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, in provincia di Brescia, ha perso una delle sue frequentatrici più assidue: la gatta Gina. Il micio, diventato mascotte della dimora eretta da Gabriele D’Annunzio e l’architetto Gian Carlo Maroni, è morta lo scorso 19 gennaio. L’animale era comparso per la prima volta tra i giardini del palazzo nel 2010. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata sul profilo Instagram della Fondazione del Vittoriale. L’associazione ha scritto: “ Ciao Gina, rimarrai per sempre nel nostro cuore e in quello di tutti i visitatori che ti hanno conosciuta al Vittoriale”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Addio a Gina, la gatta libera che viveva nella “casa” di D’Annunzio: l’annuncio dal Vittoriale degli ItalianiIl Vittoriale degli Italiani, residenza di D’Annunzio sul Lago di Garda, ricorda con affetto Gina, la gatta che per anni ha vissuto lì come mascotte, accompagnando turisti e dipendenti.

