Durigon e la ‘metamorfosi’ | Ho perso 43 chili

Durigon condivide la sua esperienza di trasformazione, annunciando di aver perso oltre 43 chili. Attraverso il suo percorso, ha raggiunto risultati tangibili, come la riduzione di 26 centimetri in vita. La sua storia testimonia un cambiamento significativo, frutto di impegno e determinazione, offrendo un esempio di come un percorso di salute possa portare a risultati concreti e duraturi.

"Ho perso almeno 43 kg, ieri ho fatto le prove per un vestito nuovo e ho 26 centimetri in meno di circonferenza in vita". Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e senatore della Lega rivela a Un Giorno da Pecora, il programma di Radiouno Rai, gli effetti ottenuti con il nuovo regime alimentare. "C'è una modifica in corso", dice la conduttrice Geppi Cucciari. "Sono cambiato molto, ho perso 43 chili: tantissimo. Ho perso 26 centimetri alla vita, 4,5 centimetri al collo", aggiunge l'esponente del Carroccio descrivendo la 'metamorfosi'

Leggi anche: Attacco sul fisico? Durigon risponde col sorriso: “Ho perso 39 chili…ma non per Mastella”

