Durigon | Dimagrito? Ho perso 43 chili

Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e senatore della Lega, ha condiviso il suo percorso di perdita di peso, dichiarando di aver perso almeno 43 chili. Durante un'intervista a Rai Radio1, ha anche riferito di aver ridotto di 26 centimetri la circonferenza vita, evidenziando un significativo cambiamento fisico. La sua testimonianza offre uno sguardo sulla sua esperienza personale di trasformazione e impegno.

(Adnkronos) – Se sono dimagrito? "Ho perso almeno 43 kg, ieri ho fatto le prove per un vestito nuovo e ho 26 centimetri in meno di circonferenza in vita" rivela a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario al Lavoro e senatore della Lega Claudio Durigon.

