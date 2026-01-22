Durante FI | San Lorenzello tra i Comuni beneficiari del finanziamento per la videosorveglianza urbana

San Lorenzello è tra i Comuni ammessi a ricevere un finanziamento di 120.000 euro per l’installazione di un sistema di videosorveglianza urbana. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza e la tutela del territorio, contribuendo alla prevenzione di attività illecite e alla tutela dei cittadini. Il progetto rappresenta un passo importante per valorizzare e proteggere il patrimonio e le comunità locali.

Tempo di lettura: 2 minuti San Lorenzello rientra tra i Comuni ammessi al finanziamento per un nuovo sistema di videosorveglianza urbana, per un importo complessivo di 120.000 euro, interamente finanziato con fondi europei nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Legalità 2014–2020 (Asse 2 – Azione 2.1). L'intervento rappresenta un passo significativo in avanti per il rafforzamento della sicurezza urbana, la tutela del patrimonio pubblico e la prevenzione di atti vandalici, reati ambientali e fenomeni di criminalità diffusa. Ad intervenire è Luigi Durante, Consigliere comunale di Forza Italia a San Lorenzello: "Come amministratore comunale sono particolarmente soddisfatto di annunciare questo importante traguardo, finalmente raggiunto nel percorso di tutela del nostro territorio.

