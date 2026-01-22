Due scosse sismiche in Abruzzo e Molise

Nella notte, l'area dell'Abruzzo e del Molise è stata interessata da due scosse sismiche di magnitudo 2.5. Gli eventi si sono verificati nel cuore del Centro Italia, senza segnalare danni significativi o vittime. Questi terremoti rientrano nella normale attività sismica della regione, monitorata costantemente dalle autorità competenti per garantire la sicurezza della popolazione.

2.08 Due terremoti di magnitudo 2.5 hanno colpito stanotte il Centro Italia. Il primo sisma, alle 00.59, è avvenuto a 3 km da Prezza (L'Aquila),in Abruzzo, localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma ad una profondità di 8 km. Poco dopo, all'1.38, una seconda scossa di eguale intensità ha investito Conca Casale (Isernia),in Molise a 3 km a sudovest del paese, con ipocentro a 16 km. Entrambi gli eventi, di bassa energia, non hanno provocato danni né segnalazioni di panico.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Due scosse sismiche sentite in RomagnaDue scosse sismiche sono state percepite in Romagna.

Serie di scosse sismiche registrate nel Golfo di PolicastroNella mattinata odierna sono state registrate cinque scosse di terremoto nel Golfo di Policastro, un'area caratterizzata da attività sismica periodica.

