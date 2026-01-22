Due ore per la mia città la nova opportunità di Retake Padova

Retake Padova torna con “Due ore per la mia città”, un’iniziativa di cleanup urbano rivolta a tutti i cittadini. Promossa dall’associazione non profit dedicata alla tutela ambientale e alla cura dei beni comuni, l’iniziativa prevede interventi di pulizia in diverse aree della città, promuovendo la partecipazione collettiva e il rispetto per l’ambiente locale. Un’occasione semplice per contribuire alla cura di Padova in modo responsabile e condiviso.

RETAKE, associazione non profit impegnata nella tutela dell'ambiente e nella cura dei beni comuni, riparte a Padova con il progetto "Due ore per la mia Città", un'iniziativa di cleanup urbano aperta a tutta la cittadinanza.Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 25 gennaio, dalle ore 10.

