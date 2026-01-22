Due appuntamenti a Montesilvano in occasione della Giornata della memoria

Il Comune di Montesilvano conferma anche quest’anno le iniziative in occasione della Giornata della memoria, dedicata alla riflessione sull’olocausto e gli eventi della Seconda guerra mondiale nel territorio abruzzese. Due appuntamenti sono programmati per sensibilizzare e mantenere vivi i valori della memoria storica, promuovendo un momento di confronto e riflessione collettiva.

Anche quest'anno il Comune di Montesilvano celebra la Giornata della memoria con una serie di iniziative legate al ricordo dell'olocausto e della seconda guerra mondiale nel territorio abruzzese. Al centro della scena lo spettacolo teatrale "Lu trene passe. e arpasse.", scritto da Franca.

