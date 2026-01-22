due aggressioni nelle scuole superiori

Recentemente si sono verificati nuovi casi di aggressioni nelle scuole superiori italiane. Gli episodi si sono svolti senza l’uso di armi, evidenziando la persistenza di problematiche legate alla sicurezza e al rispetto all’interno degli ambienti scolastici. Questi eventi sottolineano l’importanza di interventi mirati per prevenire e gestire situazioni di violenza tra studenti, al fine di garantire un contesto educativo più sicuro e sereno.

"Si sono verificate anche di recente aggressioni all’interno delle scuole superiori, ma senza la presenza di armi. Comunque sia il metaldetector non aiuterebbe". Simonetta Ascarelli, referente scuola per la Cgil, fa il punto sulla violenza nelle scuole e su quali potrebbero essere le azioni da mettere in campo per evitare tragedie come quella avvenuta a La Spezia. Ascarelli, oggi a Rimini viviamo un problema sicurezza nelle scuole? "No. Non c’è questa emergenza, ma fenomeni violenti come liti o aggressioni, che fortunatamente non hanno portato a conseguenze gravi, ci sono state" Quando? "Di recente me ne hanno segnalate una prima di Natale e un’altra nelle settimane scorse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

