Il settore dei materiali a duplice uso rappresenta un elemento chiave per le esportazioni italiane. La sua importanza deriva dalla capacità di coniugare esigenze civili e militari, rafforzando la posizione dell’Italia sui mercati internazionali. In questo contesto, Tripodi analizza come questa risorsa strategica possa contribuire allo sviluppo economico e alla competitività del nostro Paese, sottolineando l'importanza di una regolamentazione efficace e di una gestione responsabile.

L’ambito dei materiali a duplice uso è particolarmente importante per una grande economia manifatturiera ed esportatrice come quella del nostro Paese. L’Italia può vantare delle vere e proprie eccellenze in molti dei settori che rientrano in questa categoria e che tradizionalmente figurano ai primi posti nell’export italiano all’estero. Macchinari di alta precisione, centri di lavorazione e relativi software, beni ad elevato contenuto tecnologico, prodotti alla frontiera dell’innovazione in settori quali la sicurezza cibernetica, l’intelligenza artificiale, il subacqueo o i sistemi di navigazione inerziale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dual-use, un asset strategico per le esportazioni italiane. Scrive Tripodi

Dual-use, un asset strategico per le esportazioni italiane. Scrive TripodiIl settore dei materiali a duplice uso rappresenta un elemento strategico per le esportazioni italiane.

Leggi anche: I dazi di Trump non hanno fermato le esportazioni italiane

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Dual-use, un asset strategico per le esportazioni italiane. Scrive Tripodi; Dallo spazio arrivano le prime immagini del terzo satellite di seconda generazione Cosmo-SkyMed; Geopolitica, catene di approvvigionamento e difesa: dall’efficienza all’esposizione strategica; Dalla mente al potere: le interfacce cervello-computer nella competizione Cina-Stati Uniti.

Dual-use, un asset strategico per le esportazioni italiane. Scrive TripodiL’ambito dei materiali a duplice uso è particolarmente importante per una grande economia manifatturiera ed esportatrice come quella del nostro Paese. L’Italia può vantare delle vere e proprie eccelle ... formiche.net

Tutto il progresso tecnologico è anche progresso militare?Martedì il senato accademico dell’università di Bologna ha approvato una mozione che impegna l’ateneo a interrompere ogni collaborazione con università, istituzioni e aziende israeliane. Fanno ... ilpost.it

Investire in infrastrutture dual use significa puntare su asset #strategici e offrire servizi affidabili, #resilienti e #sicuri. Quali sfide per l’Italia Ne ha parlato Nicola Sandri, senior partner McKinsey, su @MilanoFinanza @angelazoppo x.com