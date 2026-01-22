Drusilla Foer, celebre figura di eleganza e stile, è il personaggio interpretato da Gianluca Gori. Nota per la sua presenza raffinata, è stata scelta da Amadeus per la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Questa identità rappresenta un esempio di raffinatezza e originalità nel panorama dello spettacolo italiano.

Drusilla Foer è stata sul palco del Festival di Sanremo 2022 come co-conduttrice. La notizia ha diviso il pubblico in due schieramenti molto netti: coloro che non sono riusciti a trattenere l'entusiasmo e coloro che si sono interrogati sul perché Amadeus abbia scelto proprio lei.

Drusilla Foer torna a teatro con “Venere Nemica”Drusilla Foer ritorna a teatro con “Venere Nemica” nei giorni 16 e 17 gennaio alle ore 21.

Argomenti discussi: Le metamorfosi di Drusilla Foer: La mia Venere in fuga alla scoperta del mondo; Grazia è in edicola con Drusilla Foer.

