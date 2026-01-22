Droni e archeologia | nuove prospettive di ricerca per il territorio di Castelnuovo

Il convegno “Droni e archeologia” a Castelnuovo esplora come le tecnologie aeree possano supportare lo studio del patrimonio storico locale. Introducendo i temi con la voce di Fabio Giovannini, presidente dell’associazione Il Chiassino, si evidenzia l’importanza di integrare innovazione e ricerca per approfondire la conoscenza del territorio e della sua storia in modo accurato e sostenibile.

Il convegno è stato introdotto da Fabio Giovannini, presidente dell’associazione culturale Il Chiassino, che ha sottolineato l’importanza di coniugare innovazione tecnologica e ricerca storica per una migliore conoscenza del passato locale. Sono quindi intervenuti i relatori della giornata.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Argomenti discussi: Droni e archeologia, tre aree sotto osservazione; Droni Specific, obbligo STS-EU e nuovi costi: ancora poche ore per risparmiare sui QR Code Pro; Invasione di cinghiali nei siti archeologici e nelle borgate marine: allarme sicurezza.

