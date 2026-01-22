Dramma popolare la tragedia di un uomo e della sua famiglia | arriva la prima a Messina con due proiezioni il 26 e 28 gennaio

Uscito in anteprima assoluta al Festival di Taormina, vincitore al Madonie Film Festival, finalista all'International Imago Film Festival, in semi finale al Vesuvio International movie Awards e al Social Film Festival Artelesia, Dramma popolare (produzione People Production, distribuzione Emerafilm) di Carmelo Popolo con Rosario Popolo nei panni di Cola e Maria Giglia in quelli di Rosa, arriva a Messina con un doppio appuntamento al Multisala Apollo, lunedì 26 e mercoledì 28 gennaio, entrambi alle 20:30. La prima serata, 26 gennaio alle ore 20:30, sarà una proiezione speciale: sullo schermo verrà presentata la versione estesa del film diversa dal montaggio ufficiale presentato a Taormina.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Uscito in anteprima assoluta al Festival di Taormina, Dramma popolare è il racconto – tutto in un dialetto siciliano – dello sprofondare nell’inferno del suo protagonista e della sua famiglia vittime dei mali più sordi di una società ristretta: malelingue, pregiudizi, - facebook.com facebook