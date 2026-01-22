Il Tottenham monitora da vicino Radu Dragusin, considerandolo come possibile sostituto per la difesa. La Roma, nel frattempo, mantiene un interesse stabile nei confronti del giocatore, senza affrettare decisioni definitive. Da Londra arrivano segnali di movimenti in corso, mentre le trattative tra club e agenti si intensificano. La situazione resta in evoluzione, con tutte le parti attente alle prossime mosse sul mercato.

La Roma resta alla finestra per Radu Dragusin, mentre da Londra iniziano a muoversi i primi incastri. Il centrale del Tottenham Hotspur non è ancora ufficialmente sul mercato, ma il suo nome continua a circolare con insistenza negli ambienti giallorossi. Segnali concreti arrivano dall’Inghilterra. Il club londinese, infatti, si starebbe già cautelando in caso di uscita del difensore romeno, individuando il possibile sostituto. In cima alla lista c’è Mika Mármol, attualmente al Las Palmas. Il profilo è considerato accessibile: clausola rescissoria fissata a 10 milioni di euro e contratto in scadenza il 30 giugno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dragusin-Roma, segnali da Londra: il Tottenham studia il sostituto

Dragusin Roma, giallorossi al lavoro per riportare in Italia l’ex Juventus. La proposta per il TottenhamLa Roma sta valutando un possibile ritorno di Radu Dragusin, ex difensore della Juventus, attualmente al Tottenham.

Leggi anche: Calciomercato Inter, Dragusin può lasciare il Tottenham: l’agente apre all’addio e spunta anche la Roma

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Tutto il mercato in Diretta; Baldanzi al Genoa, in stand-by Dragusin Vaz si presenta: Un orgoglio essere qui; Mercato Roma LIVE: trattative senza sosta per Dragusin. Baldanzi verso il Genoa; Tutto il mercato in Diretta.

Roma, Carrasco e Dr?gu?in per un mercato da scudetto?Visualizzazioni: 0 Roma tra le protagoniste del mercato di gennaio. Dopo Robinio Vaz e Malen, Carrasco e Dr?gu?in possono alzare ancora l’asticella delle ambizioni. La Roma è senza dubbio una delle sq ... calciostyle.it

Calciomercato Roma News/ Accordo raggiunto per Dragusin, trattativa aperta per Sauer (21 gennaio 2026)Il calciomercato Roma segue Leo Sauer come altro rinforzo in attacco, Radu Dragusin arriva per rinforzare la difesa ... ilsussidiario.net

Calciomercato Roma, le ultime su Dragusin a cura di Vincenzo Gagliardi #LBDV - facebook.com facebook

Se #Lipsia e #Roma non dovessero chiudere per #Dragusin, io non darei i club italiani ( #Milan e #Napoli) così spacciati. Anche la #Juve volendo (ma varrebbe sempre lo stesso discorso del 23/12 per il momento). x.com