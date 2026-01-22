Dove vedere Inter-Pisa in TV? La partita rappresenta un momento importante per i nerazzurri, con Chivu alla ricerca di conferme e Gila impegnato nella lotta salvezza. Ecco tutte le informazioni sulle dirette e le formazioni, per seguire l’incontro senza sorprese e con chiarezza.

Milano, 22 gennaio 2026 – Archiviata la terza sconfitta consecutiva in Champions, l’Inter si rituffa in campionato per provare a confermare la fuga sancita nelle ultime settimane. La marcia di risultati utili tra i confini nazionali ha fatto da contraltare agli inciampi europei, che ora hanno posto i nerazzurri fuori dagli ottavi di finale e con il rischio di giocare le due partite di playoff a febbraio. Insomma, fatiche in più. In campionato, invece, la squadra viaggia a gonfie vele (quattro vittorie nelle ultime cinque) con tre punti di vantaggio sul Milan di Allegri e ben sei sul Napoli di Conte, ma con un calendario che nella ventiduesima giornata potrebbe premiare proprio la capolista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dove vedere Inter-Pisa in tv. Chivu per confermare la fuga, Gila per la salvezza. Le formazioni

Leggi anche: Pisa-Inter, Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in diretta Live e formazioni ufficiali

Leggi anche: Pisa Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Dove vedere Inter-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Diretta Inter-Pisa: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT; Inter-Pisa domani ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming; Inter-Pisa: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

Inter-Pisa, dove vedere l’anticipo di Serie A in diretta tv e streaming liveLa squadra milanese vuole vincere davanti al proprio pubblico per andare momentaneamente a +6 dal Milan, mentre i toscani hanno bisogno di punti per puntare alla salvezza ... msn.com

Dove vedere Inter - Pisa in TV e streamingInter vs Pisa saranno tra i protagonisti della 22° giornata di Serie A 2025/2026. Ecco quando inizia la partita e come vederla in streaming. tomshw.it

Inter-Arsenal, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv https://tinyurl.com/29kbjp3c #dovevedereinter-arsenal #inter #inter-arsenal #probabiliformazioniinter-arsenal - facebook.com facebook

#Trevisani: "Inter-Napoli, arbitraggio da 9 di #Doveri. Ci ha fatto vedere la partita più bella in Serie A degli ultimi 5 anni" x.com