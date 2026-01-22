Ecco dove seguire in TV e streaming il match tra Jasmine Paolini e Iva Jovic, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026. L'incontro si svolgerà venerdì 23 gennaio nel tabellone di singolare femminile. Di seguito orario, programma e modalità di visione, per permettere agli appassionati di seguire l’evento in modo semplice e affidabile.

Nel tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di terzo turno domani, venerdì 23 gennaio, quando Jasmine Paolini, accreditata della settima testa di serie, affronterà la statunitense Iva Jovic, numero 29 del seeding. Il match sarà il terzo del programma di giornata sulla John Cain Arena, che inizierà a partire dall’1.00 ora italiana, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 7.00 ora italiana: in precedenza si disputeranno Mboko-Tauson e Paul-Davidovich Fokina. La diretta tv del match dell’azzurra agli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 1 o Eurosport 2 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro dell’italiana sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Jovic, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

