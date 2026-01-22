Ecco dove seguire in TV e streaming le partite dell’Europa League 2026 di oggi, 22 gennaio. Scopri gli orari, il programma completo e le modalità di visione, in un contesto di continuità con il calcio europeo per club. Dopo la conclusione della Conference League, l’Europa League rappresenta l’unico torneo ancora in corso, offrendo agli appassionati un approfondimento sulle gare del settimo turno della fase campionato.

Dopo la due-giorni dedicata alla Champions League, il calcio per club del “Vecchio Continente” continua a rimanere sulla scena con il 7° turno della “Fase Campionato” dell’Europa League, unica coppa in programma visto che la Conference League ha concluso il suo programma lo scorso 18 dicembre. Un giovedì 22 gennaio assai intenso, con molti match in programma: apertura alle 18.45 e conclusione con le gare delle ore 21.00. Due le italiane in campo: in uno degli anticipi il Bologna riceverà gli scozzesi del Celtic, in serata invece la Roma se la vedrà con i tedeschi dello Stoccarda. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite di questo giovedì 22 gennaio valevoli per la settima giornata della League Phase di Europa League fra tv e streaming. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv l’Europa League di calcio 2026 oggi: orari 22 gennaio, programma, streaming

