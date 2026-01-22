Douglas Luiz Nottingham Forest ai titoli di coda il brasiliano vuole più spazio | Chelsea e non solo ecco chi l’ha contattato

Douglas Luiz, centrocampista brasiliano attualmente al Nottingham Forest, cerca maggiori opportunità di gioco. La sua volontà di trasferirsi ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui il Chelsea, ma la decisione finale rimane nelle mani della Juventus, proprietaria del cartellino. La sessione di mercato potrebbe portare a una nuova destinazione per Luiz, che mira a trovare continuità e spazio in un nuovo ambiente.

Douglas Luiz Nottingham Forest: il centrocampista vuole più spazio e può partire in questa sessione di mercato, ma l’ultima parola spetta alla Juve. La Juventus, mentre è focalizzata sul colpo in entrata in Turchia per l’attacco, deve gestire con attenzione anche le delicate dinamiche legate ai suoi giocatori in prestito in giro per l’Europa. I radar della dirigenza sono puntati sulla Premier League, dove la situazione di Douglas Luiz ha subito un’accelerazione improvvisa. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la settimana appena trascorsa è stata cruciale per il futuro del centrocampista brasiliano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

