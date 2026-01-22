Doppio check-raise | perché è un pericolo concreto? Ecco la spiegazione

Il doppio check-raise rappresenta una mossa meno comune nel poker, ma potenzialmente molto rischiosa se non utilizzata correttamente. In questa guida, esploreremo le caratteristiche di questa strategia, analizzando quando e perché può diventare un pericolo concreto per i giocatori. Comprendere le situazioni atipiche in cui si applica il doppio check-raise può aiutare a migliorare le proprie decisioni e a evitare errori costosi.

Ci sono giocate standard, che tutti conosciamo e che mettiamo in pratica spesso. Ci sono però situazioni atipiche sia dal punto di vista della strategia, sia per ciò che concerne la forza e la percezione che dimostrano. Vediamo perché il doppio check-raise è tanto pericoloso. La chiave è la tempistica Controrilanciare preflop. Uscire puntando fuori posizione. Overbettare al river. Seduti al tavolo da poker ci siamo imbattuti tante volte in questo genere di situazioni, fatte e subite. Più raro invece subire (o fare) un doppio check raise. Scopriamo perché rappresenta un pericolo Quante volte al tavolo avete subito un doppio (!!) check-raise? Prima di rispondere, un attimo: riavvolgiamo il nastro.

