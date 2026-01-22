Doppia intitolazione a Scandiano Le vite coraggiose di Alvisi e Costi

A Scandiano, saranno posate due pietre d’inciampo dedicate alle vite di Alvisi e Costi. La cerimonia ricorda figure di coraggio, simboli di memoria e resilienza. Le installazioni includono un mandolino con una sola corda e un’immagine di un fratello alla finestra, intento a scrivere, evocando storie di vita e speranza che attraversano il tempo.

Due pietre d'inciampo saranno posate a Scandiano. Un mandolino con una sola corda e un'immagine del fratello alla finestra, seduto su una cassapanca, mentre scrive parole su brogliacci per trasformarli in futuri romanzi. Sono questi i ricordi che Fiorisa Costi conserva del fratello Alseno, uno dei tanti scandianesi morti in Germania come internato militare, negli anni successivi all'Armistizio. Per lui e per Falaride Alvisi, Scandiano dedicherà due nuove pietre d'inciampo. La posa si terrà sabato nell'ambito del programma 'Generazioni (R)esistenti-memoria, diritti, partecipazione' promosso dal Comune.

