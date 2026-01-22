Dopo il voto di sfiducia a Fausto Troiani, il centrodestra si trova in una fase di stallo. La coalizione cerca ancora un candidato condiviso per la presidenza del consiglio comunale, in modo da superare le divisioni tra Forza Italia, Fratelli d’Italia, LegaCivici e Civitanova Unica. La mancanza di un accordo ha portato alla sospensione del vertice dei capigruppo, prolungando l’incertezza sulla leadership comunale.

Ancora stallo nel centro destra che, per uscire dall’impasse in cui è piombato dopo il voto di sfiducia a Fausto Troiani (nella foto), è alla ricerca di un nome da candidare alla presidenza del consiglio comunale, un profilo che possa andare bene a tutta la coalizione e mettere perciò d’accordo Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Civici e Civitanova Unica. Appare, in questa fase, completamente fuori dai giochi Vince Civitanova, la lista di Troiani che, sebbene abbia battuto i pugni sul tavolo per chiedere il rispetto dei patti post elettorali e quindi di mantenere la poltrona della presidenza del consiglio per la sua civica, dovrà cominciare a fare i conti con la possibilità di dovervi rinunciare, perché non sono bastate le minacce di mettersi di traverso e mandare la città al voto anticipato per convincere gli alleati a convergere su un nome indicato da Vince Civitanova, che in questo momento sarebbe uno scoglio insuperabile in aula. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo Troiani, stallo in maggioranza. Salta il vertice dei capigruppo

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, dopo il parere negativo della Corte dei Conti si muove la maggioranza: vertice con Meloni e Salvini

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, dopo il parere della Corte dei Conti si muove la maggioranza: vertice a Palazzo Chigi con Meloni e Salvini

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Dopo Troiani, stallo in maggioranza. Salta il vertice dei capigruppo.

Fausto Troiani dopo la sfiducia: «Non mi interessano poltrone o incarichi, la presidenza spetta a Vince Civitanova» - facebook.com facebook