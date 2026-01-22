Dopo la fine del Pandoro-gate l’imprenditrice digitale rientra nel fashion system con una campagna globale Guess

Dopo la conclusione del procedimento giudiziario legato al “pandoro-gate”, Chiara Ferragni torna nel mondo della moda come volto della campagna globale Guess per la collezione PrimaveraEstate 2026. La collaborazione segna un nuovo capitolo nella sua carriera, consolidando il suo ruolo nel fashion system e rafforzando il legame tra l’imprenditoria digitale e il settore della moda.

A pochi giorni dalla chiusura definitiva del procedimento giudiziario legato al cosiddetto "pandoro-gate", Guess sceglie Chiara Ferragni come volto della campagna globale PrimaveraEstate 2026. Una collaborazione di respiro internazionale che segna il ritorno dell'imprenditrice digitale dopo un periodo di stop e di forte esposizione mediatica. Per Ferragni è il primo incarico di rilievo nel mondo della moda dopo mesi in cui molte aziende avevano sospeso o interrotto i rapporti professionali: un rientro graduale ma deciso nel circuito dei grandi brand globali.

