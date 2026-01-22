Doping | Wada approva nuovo laboratorio Fmsi di Roma

La Wada ha recentemente approvato il nuovo laboratorio antidoping Fmsi di Roma, confermando l’eccellenza di questa struttura. Situato in via delle Rupicole, il centro è stato riqualificato e ampliato in circa 14 mesi da Sport e Salute, rappresentando un punto di riferimento all’avanguardia nella lotta contro il doping nello sport italiano.

(Adnkronos) – Dopo l’inaugurazione della nuova sede di via delle Rupicole avvenuta lo scorso dicembre, frutto di un intervento di rifunzionalizzazione di un immobile pubblico effettuato in soli 14 mesi da parte di Sport e Salute, il Laboratorio Antidoping Fmsi ha ricevuto oggi un ulteriore riconoscimento a confermare l’eccellenza di questo centro all’avanguardia riconosciuto a livello mondiale. Alla presenza del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e del Presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, il Senior Director, Science and Medicine, World Anti-Doping Agency, Olivier Rabin, dopo aver effettuato un’ultima verifica, ha ufficializzato il sito quale Laboratorio Antidoping di riferimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Laboratorio antidoping Fmsi di Roma: c'è l'accreditamento Wada per Milano CortinaIl Laboratorio antidoping Fmsi di Roma, situato nella zona Casilino, è tra le sole 30 strutture al mondo ad aver ottenuto l’accreditamento WADA.

Il Laboratorio Antidoping FMSI di Roma approvato dalla WADA per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026Il Laboratorio Antidoping FMSI di Roma, recentemente riconosciuto dalla WADA per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, conferma il suo ruolo di centro di eccellenza internazionale.

