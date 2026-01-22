Donna rapinata nei pressi del Pisa Mover all' aeroporto | erano in 3 fermato un sospettato

Nella mattinata del 21 gennaio, nei pressi della stazione Pisa Mover all'Aeroporto di Pisa, si è verificata una rapina ai danni di una donna. L’evento si è svolto in una zona frequentata da viaggiatori e residenti. Immediatamente sono state avviate le indagini, che hanno portato al fermo di un sospettato, ritenuto coinvolto nell’accaduto. La vicenda è attualmente in fase di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Nella mattinata di ieri, 21 gennaio, nei pressi della stazione Pisa Mover all'Aeroporto di Pisa, si è verificata una rapina ai danni di una donna. L'episodio è segnalato dal Corpo Guardie di Città.Secondo quanto si apprende, personale del Corpo si trovava fuori servizio in zona, in attesa.

