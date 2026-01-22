Donazione di grande valore per la cardiologia del Bufalini

Una significativa donazione arricchisce la Cardiologia del Bufalini di Cesena, consentendo l’acquisto di avanzate apparecchiature ecocardiografiche ad alta risoluzione. Questo intervento è stato reso possibile grazie al contributo delle associazioni All Together Charity, Svalvolati dell’Adriatico e dell’Azienda Agricola Minotti, rafforzando le capacità diagnostiche e di cura del reparto.

Una donazione di grande valore per la Cardiologia del Bufalini di Cesena: nuove immagini ecocardiografiche ad altissima risoluzione grazie alle associazioni All Together Charity, Svalvolati dell'Adriatico e all' Azienda Agricola Minotti. Grazie alla generosità di due associazioni del territorio, All Together Charity, Svalvolati dell'Adriatico, e all'Azienda Agricola Minotti in ricordo di Gianni Minotti (past president dell'Associazione Svalvolati dell'Adriatico) la Cardiologia dell'Ospedale Bufalini di Cesena si è dotata di una sonda elettronica a banda larga S9 con tecnologia Pure Wave Crystal, strumentazione di ultima generazione in grado di garantire immagini ecocardiografiche di altissima risoluzione.

