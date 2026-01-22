Donald Trump umilia Pedro Sanchez e gli spagnoli | Devo parlare con quegli scrocconi

Durante l'evento di Davos, Donald Trump ha dichiarato la volontà di discutere con la Spagna per aumentare il bilancio militare. Le sue parole hanno suscitato attenzione, sottolineando l'importanza delle relazioni internazionali e delle questioni di difesa. Questa affermazione si inserisce in un contesto di discussioni più ampie sulla sicurezza e il ruolo delle nazioni nel panorama globale.

"Dovrò parlare con la Spagna " affinché aumenti il bilancio militare: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo ha detto a Davos, durante la cerimonia per la firma del Board of Peace. Il capo della Casa Bianca, riferendosi al Paese guidato da Pedro Sanchez, ha sottolineato che si tratta dell'unico della Nato che non si è impegnato a spendere di più per la difesa. Poi, passando in rassegna i risultati internazionali ottenuti nel primo anno del suo secondo mandato, compreso l'accordo del vertice dell'Aia con cui gli alleati si sono impegnati a destinare il 5 per cento alla spesa militare, ha aggiunto: "Ho ottenuto l'impegno di quasi tutti gli alleati della Nato ad aumentare la loro spesa per la difesa fino al 5 per cento del Pil. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

