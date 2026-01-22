Donald Trump a Davos firma l' atto costitutivo del Board of peace per Gaza ci sono 22 Paesi

Durante il forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha firmato ufficialmente l'atto costitutivo del Board of Peace per Gaza, un'iniziativa internazionale coinvolgente 22 Paesi. Questa firma segna un passo importante verso la promozione della stabilità e della pace nella regione, con l'obiettivo di favorire dialogo e cooperazione tra le nazioni coinvolte.

(Agenzia Vista) Davos, 22 gennaio 2026 Il Presidente degli Stati Uniti ha dato il via a Davos al Board of peace per Gaza con la firma ufficiale del trattato internazionale. Con Trump firmano i rappresentanti di Turchia, Argentina, Israele, Egitto, Qatar, Turchia, Azerbaigian, Bielorussia, Ungheria, Kazakistan, Marocco, Emirati Arabi Uniti e Vietnam. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

