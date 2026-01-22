Don Matteo 15 | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Stasera, giovedì 22 gennaio 2026, su Rai 1 va in onda la terza puntata di Don Matteo 15, la recente stagione della nota fiction italiana con Raoul Bova e Nino Frassica. Di seguito, vengono fornite le anticipazioni sulla trama e il cast, offrendo un quadro chiaro e dettagliato di quanto attende gli spettatori in questa nuova puntata.

, 22 gennaio. Questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la terza puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi. Anticipazioni e trama. Per festeggiare il fidanzamento di Giulia e Diego, a Spoleto arrivano gli esuberanti (e sempre in disaccordo) genitori del Capitano. La missione di Cecchini è chiara: non si devono incontrare mai, per nessuna ragione. 🔗 Leggi su Tpi.it

