Dominio Sinner batte Duckworth e conquista il terzo turno agli Australian Open

Il tennista italiano Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria importante agli Australian Open 2026, battendo James Duckworth in tre set. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2, garantendogli l'accesso al terzo turno del torneo. Questa vittoria conferma la crescita e la solidità dell’atleta nel circuito internazionale.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vince dominando agli Australian Open 2026. Oggi, giovedì 22 gennaio, il tennista azzurro ha battuto l'australiano, 'padrone di casa', James Duckworth in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Sinner, bicampione in carica a Melbourne dopo i trionfi del 2024 e 2025, bissa così il successo dell'esordio contro il francese Hugo Gaston, volando al terzo turno dello Slam che apre la stagione. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà l'americano Eliot Spizzirri, che ha superato il cinese Wu in cinque set. L'inizio di Sinner è dominante. L'azzurro è solido da fondocampo, fa correre l'avversario e soprattutto devastante al servizio.

