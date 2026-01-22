Dolore lancinante al ginocchio si rivolge agli ospedali di Lodi e Piacenza | 54enne muore per arresto cardiaco

La Procura di Lodi indaga sulla morte di Lorenzo Malaraggia, 54 anni di San Colombano al Lambro, deceduto improvvisamente nella notte tra sabato e domenica dopo un malore. L’uomo aveva lamentato un dolore lancinante al ginocchio ed è stato trasportato negli ospedali di Lodi e Piacenza. L’indagine mira a chiarire le cause del decesso e gli eventuali collegamenti con il dolore accusato.

La Procura della Repubblica di Lodi sta indagando sulla morte di un uomo di 54 anni - Lorenzo Malaraggia, residente a San Colombano al Lambro - che è deceduto improvvisamente nella notte tra sabato e domenica scorsi a seguito di un malore fatale. Si era recato al pronto soccorso di Lodi a causa.

