Divelto l’albero di Gernika donato dall’Athletic Bilbao | Una doppia sconfitta per Bergamo - Foto e video

Dopo la partita tra Bergamasca e Athletic Bilbao, è stato distrutto l’albero di Gernika, simbolo di amicizia tra le due comunità e dono del club basco. L’atto vandalico rappresenta una perdita simbolica e un segnale di degrado, che ha suscitato preoccupazione nella città. La vicenda evidenzia come gesti di rispetto e collaborazione possano essere danneggiati da comportamenti irresponsabili, lasciando un vuoto emotivo e simbolico difficile da colmare.

L'ATTO VANDALICO. Dopo la partita con l'Athletic Bilbao, sradicata la pianta simbolo di amicizia donata dal club basco. Lo sfogo su Facebook dell'assessora Marcella Messina: «Gesto incivile e inaccettabile». Non solo una partita persa sul campo, ma una ferita più profonda inferta ai valori dello sport e della comunità. È amaro lo sfogo affidato ai social dall'assessora alle Politiche sociali del Comune di Bergamo, Marcella Messina, nella mattinata di giovedì 21 gennaio, dopo aver scoperto che la quercia di Gernika, piantata il giorno prima al parco Goisis, è stata sradicata. L'Athletic Bilbao a Bergamo per la Champions: in dono la quercia di Gernika come segno di amicizia - Foto e videoL'Athletic Bilbao è arrivata a Bergamo in occasione della Champions, portando con sé la quercia di Gernika come simbolo di amicizia. Sdegno a Bergamo: sradicata la quercia donata dai tifosi dell'Athletic BilbaoA Bergamo è stata recentemente sradicata la quercia donata dai tifosi dell'Athletic Bilbao, appena piantata il giorno precedente dalla Fondazione dell'Club basco.

