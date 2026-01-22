Disponibili sul sito della Asl le cartelle cliniche online di chi ha avuto ricoveri in ospedale
Disponibili sul sito della Asl di Pescara le cartelle cliniche online per chi ha effettuato ricoveri ospedalieri. Questo nuovo servizio permette di consultare facilmente e in modo sicuro i propri documenti sanitari, semplificando l’accesso alle informazioni mediche. Per maggiori dettagli e per utilizzare il servizio, visitare il sito ufficiale www.asl.pescara.it.
Attivo un nuovo importante servizio online da parte della Asl di Pescara. Sul sito aziendale www.asl.pe.it alla voce “La tua cartella clinica” è possibile consultare le proprie cartelle cliniche ospedaliere relative ai ricoveri effettuati presso i presidi di competenza. (Pescara, Penne.🔗 Leggi su Ilpescara.it
