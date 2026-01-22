A causa di lavori di riparazione sulla linea aerea in via Bufardo a Fiumefreddo di Sicilia, si registrano disagi idrici nella zona nord del capoluogo. Amam comunica che l’intervento, effettuato da e-distribuzione, è necessario per ripristinare il normale servizio di distribuzione dell’acqua. Si consiglia di pianificare eventuali necessità in considerazione delle interruzioni temporanee.

Disagi oggi nella zona nord del capoluogo per la distribuzione idrica. Amam informa che e-distribuzione ha comunicato l’esecuzione di lavori di riparazione per un guasto su un tratto di linea aerea situata in via Bufardo a Fiumefreddo di Sicilia. La condotta serve Messina.I lavori si svolgeranno dalle 8,30 e si concluderanno entro e non oltre le 16,15.A causa dei tempi tecnici necessari al completo ripristino dell’energia elettrica, eventuali disservizi temporanei al servizio idrico potrebbero verificarsi anche nella giornata di domani nelle seguenti zone:Centro Nord (da Piazza Castronovo)Viale GiostraAnnunziataRiviera NordContestualmente all’interruzione, Amam ha programmato un intervento di manutenzione in zona Viale Europa, che prevede la sostituzione parziale della condotta afferente all’adduzione primaria, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza complessiva della rete idrica.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Guasto alla condotta, durante i lavori disagi idrici in diversi quartieri

Lavori sulla linea storica Napoli-Salerno: modifiche e cancellazioni per i treni regionali e metropolitani, la mappa dei disagiSono in corso interventi di potenziamento sulla linea Napoli-Salerno, via Cava de’ Tirreni, con modifiche e cancellazioni di treni regionali e metropolitani.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Disagi idrici per la zona nord, lavori alla linea aerea di Fiumefreddo; Manutenzione al serbatoio Lu Ciaccaru: possibili disagi idrici a Tempio Pausania; Acqua, guasto ad uno dei pozzi idrici. Disagi nell’erogazione in centro a Mazara del Vallo; Rottura tronco idrico a Lecce in via De Jacobis.

La coda del ciclone: tromba marina a Brucoli, Augusta devastata, blackout e disagi idriciArriva di notte, quando il mare non concede repliche e il vento fa tremare finestre e coscienze. La coda del ciclone Harry ha colpito il Siracusano lasciando dietro di sé […] ... blogsicilia.it

Disagi idrici lungo la costa segnalati da SoricalQuesta mattina perdita è stata già individuata nei pressi del fiume Savuto, ieri numerose interruzioni della fornitura elettrica registrate sul Campo Pozzi Palazzo, dovute al maltempo ... lameziainforma.it

La coda del ciclone: tromba marina a Brucoli, Augusta devastata, blackout e disagi idrici facebook